疫境3年車為牀 終盼到通關 跨境司機團圓灑淚抱妻女

■阿昌近三年每晚屈睡車上，以貨車為家。

■阿昌終可陪伴女兒做功課。

世紀疫情，苦了跨境家庭，家人不相見。等了三年，兩地通關，一名三年來「無家可歸」被迫屈睡貨車上的跨境司機，終於北上，回到東莞的家，開門一刻，不禁流下男兒淚，把妻子一擁入懷，再見女兒，現在已長得亭亭玉立。盼夫三年，內地妻子說︰「賺多少錢冇所謂，最緊要一家人齊齊整整。」任職跨境運輸三十多年的阿昌，跟很多同行一樣，娶了內地妻子。「家人住在東莞常平，女兒今年十一歲了。」他在香港沒有住所，疫情前每天送完貨，即時返回常平的家。封關後，中港貨運量大減，他一個人留在香港打散工，匯錢回家，「（疫情期間）回去要住隔離酒店，麻煩又重皮，這幾年都冇見家人。」為了慳錢，阿昌以貨車為家，近三年每晚屈睡車上，每當思念妻女，就打手機，視像見面，「這幾年過得不太好，一個人孤零零，錯過了女兒的成長階段。」女兒日日盼父歸本周初兩地免檢疫通關，阿昌放下手頭工作，立即起行，經羅湖口岸再乘火車回家，「火車不用半小時，但感覺好像很耐。」 回到家中開門一刻，他心情激動，流下眼淚，「雖然不是甚麼豪宅，但這是我日夜掛念的家，心情好興奮。」他放下行李後，和妻子來個深情擁抱，「雖然一把年紀，又是粗人一名，但我愛錫家人。」昌嫂也哭了，日盼夜盼，終於等到丈夫回來一家團圓，「這三年心情不太好，擔心他一個人喺香港沒人照顧，吃不好睡不好，女兒又經常嚷着要見爸爸。這段日子，我不時以淚洗面。」她又說︰「賺多少錢沒所謂，最緊要一家人齊齊整整。」沒多久，女兒阿敏放學回來，與爸爸重逢，飛快上前親吻爸爸，「爸爸回來後，放假可以陪我出去玩，他答應帶我去動物園的。」「只想上牀睡一覺」三年不見，一家人坐在一起吃飯。期間，阿昌不停給女兒夾上餸菜，「這餐晚飯，是幾年來最窩心的一頓飯。」昌嫂也從廚房拿出一碗熱湯，叫阿昌喝多點。她說：「他這幾年在香港都是吃飯盒，煲多點湯水給他喝。」晚飯後，阿昌陪伴女兒做功課，「封關前，她讀三年級，現在六年級了。這幾年未能陪她成長，自己有點遺憾。」阿昌說，會休息一段時間陪伴家人，「我們這行多勞多得，以前不會放大假，現在乘機好好休息一下。」他又說，稍後會聯絡廠家客戶，爭取生意，「兩地全面通關，運貨定單會愈來愈多，生活很快會回復正常。不過，現在不想太多，只想上牀睡一覺，在車上睡其實很辛苦的。」