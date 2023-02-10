■英華女學校稱經審慎考慮，決定退出遴選，且會就事件作深入檢討。

觸發廣泛關注的《給十九歲的我》，昨日獲第41屆香港電影金像獎3項提名，包括最佳電影、最佳導演及最佳剪接。英華女學校隨即發聲明，宣佈退出「最佳電影」的遴選。身兼導演和剪接的郭偉倫則選擇接受提名，另一導演張婉婷表示配合其決定，但她不會出席頒獎禮。金像獎協會主席爾冬陞強調，該片符合提名的資格，會密切留意事態發展並謹慎處理。金像獎昨天公佈提名名單，《給》獲「最佳電影」提名，而張婉婷、郭偉倫獲提名「最佳導演」，後者及陳序慶獲提名「最佳剪接」。英華女學校發聲明，指經審慎考慮，決定退出「最佳電影」遴選，校方會與製作團隊和有份參演的校友溝通，並就事件作深入檢討。郭偉倫清晰表態，自己會接受提名，指《給》片展現的人生精采動人，其十年製作過程中背後發生的事和經歷同樣難忘珍貴。他提到，電影和人一樣，擁有生命，雖然其導演工作已完成，但「作品的生命依然繼續」。他感謝金像獎及選民的支持，令攝製隊團隊的努力得到肯定。張婉婷則指，與英華商議後申請退出「最佳電影」提名，至於「最佳導演」，她選擇尊重及配合郭之決定，但她不會出席頒獎禮。張婉婷配合但不出席典禮爾冬陞公佈提名名單後表示，知道《給》片近日的爭議，以及電影停止公映。他透露，董事局開會時，包括自己在內的不少成員沒看過該片，連發生甚麼事都不知道，他亦無聯絡過張婉婷、校方與片中同學，指自己不會單憑新聞去判斷整件事，惟強調《給》片符合提名資格，會密切留意事態發展並謹慎處理。知名導演、前金像獎最佳編劇張堅庭發文，指《給》有兩大問題，包括以家長同意書作法律手段並不合理，道德上亦有欠缺，以及由劇情片導演處理紀錄片，會令選材時將可觀性置於同學的感受之上。