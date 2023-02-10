商場聯同婚禮顧問搶攻新興求婚市場

■花店負責人許家煇表示隨着防疫措施放寬後，會有更多顧客外出慶祝，因此帶動預計情人節整體生意較去年急增三成。

今年是「雙春兼閏月」的婚嫁好年，加上明年屬龍，令不少準新人計劃結婚並於明年誕下龍仔龍女，成為婚嫁市場的嶄新商機。新地旗下的北角匯看準市場所需，與著名婚禮顧問兼香港國際大妗姐協會創辦人歐惠芳聯手打造$9,988一站式求婚統籌及場地服務套餐，成為全港首個商場進軍求婚市場，迎合近年的「求婚儀式」及「輕婚禮」熱潮。《地膚之森》引發城中話題 預期二月人流及營業額大增新鴻基地產（銷售及租賃）代理有限公司董事鍾秀蓮表示，場內《地膚之森》園藝裝置推出以來大受歡迎，接獲不拍攝婚照及求婚之查詢，加上看準今年雙春兼閏月利好本港婚嫁市場的機遇，商場特邀歐惠芳婚禮顧問公司合作，搶攻求婚市場。商場亦與場內商戶攜手合作，推出各式包場求婚、慶祝派對及婚嫁相關禮品之活動及優惠，助商戶開拓全新商機與客源。鍾秀蓮又指，連同場內於情人節期間特別推出4大快閃活動，預期商場今年的情人節帶動下，商場二月份的人流及營業額將分別升15%及20%。最佳求婚計劃書大募集反應熱烈 加推名額助有情人圓夢此外，自推出以1折求婚套餐為獎品的「求婚大作戰—最佳求婚計劃書大募集」後，首階段活動反應非常熱烈，短短5日暫已收到逾百份求婚計劃書參賽，反映商場進軍求婚市場的策略成功。」由於反應理想，因此決定推出第二輪1折求婚套餐名額10個，助更多有情人圓夢。疫後求婚市場查詢及銷情大增歐惠芳表示：「疫情下『輕婚禮』模式興起，年輕人趨向將禮節簡化，傾向把大型酒席的開支，調配至用作求婚儀式及婚戒之上，求婚相關查詢近2年大增三成。」而另一有份參與北角匯求婚企劃的商戶、主營進口鮮花的You N Me Floral負責人許家煇亦指出︰「疫情下不少男士都願意花心思，不再只選擇紅玫瑰，會考慮不同顏色的配搭，而且願意花費更多，有關求婚帶來的銷情近兩年大增20%。