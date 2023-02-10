投資經理墮情緣網騙 損失近1300萬

任職投資經理的男子，去年底在網上認識女「投資專家」，發展為網上情人，被對方游說虛擬貨幣投資，一個月內轉帳父親遺產近1300萬元予對方，其後未能取回款項，始知被騙及報案。



誤墮網上情緣騙局的63歲男投資經理，去年12月14日透過facebook，認識自稱是加密貨幣投資專家的女子，發展為網絡情人。女方游說在虛假網上平台投資加密貨幣，他不虞有詐，同月29日至上月30日，先後將共約1280萬元父親遺產，轉帳至「女友」提供的戶口。男方後來欲提取利潤失敗，始如夢初醒，上周六報案；警方列作「以欺騙手段取得財產」，暫未有人被捕。



根據警方數字，去年1至10月共接獲逾1300宗網上情緣騙案，其中600多宗同時涉及投資行騙。