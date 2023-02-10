﻿夜潛廟宇偷香油 男子事敗被擒﻿

3日內發生3宗「撩香油錢」爆竊案，有駕駛人士昨凌晨4時許，途經牛頭角道福德廟對開時，看見1名男子在廟宇內香油箱前鬼鬼祟祟，於是報警。警方到場後，發現該名男子以雨傘撩香油錢，以涉嫌「盜竊」將其拘捕。



現場香油箱扣上兩把鎖頭，上方並裝有閉路電視監察，惟賊人財迷心竅，無懼被拍下犯罪行為。



周二和周三凌晨，順天邨福德老爺廟和紅磡觀音廟，亦分別發生偷香油錢事件。