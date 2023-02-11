通關激活消費 內地豪客紛來港 銀聯買名牌爆增10倍

■國際知名品牌及珠寶禮品等場所交易金額增幅逾10倍。

■內地消費者為香港商戶帶來活力。

本港與內地通關逾一個月，全面通關亦近一周，大量內地旅客逐步重臨香港，尖沙咀等購物區人來人往。銀聯國際表示，近一個月內地消費者在本地百貨商場、國際知名品牌交易量，上升數倍，交易金額增長顯著，多家國際知名品牌及珠寶禮品等場所的增幅超10倍，為本港零售業注入一劑強心針。同時，有零售、藥房及旅遊業代表亦指，今明兩日是全面通關後首個周末，預計會有更多旅客來港消費。銀聯國際表示，內地消費者為香港商戶帶來活力，截至2月7日，通關滿一個月，各類交易的總金額和筆數均增長超過一倍，其中本港百貨商場、國際知名品牌，交易量增幅最為顯著，高達數倍。值得一提是，交通類別的交易金額和筆數增長均達60倍。銀聯又指，新春期間，內地用戶在本港大商戶的交易金額增長更顯著，多家國際知名品牌及珠寶禮品等場所的增幅超過10倍，顯示內地遊客強大的消費能力。AlipayHK消費筆數增近70%AlipayHK亦指，春節期間，港澳是內地遊客最熱門的出境遊目的地，其中香港的消費筆數增長近70%。據入境處數字，2月6日全面通關至本月9日，共有逾10萬人次內地旅客入境本港，入境人數每日遞增。港九藥房總商會理事長林偉文表示，自周一本港與內地全面通關，藥房生意更為好轉，相較只是局部通關的上一周，生意上升約10%。他預計，今明兩日是全面通關後首個周末，會有更多珠三角旅客來港1日遊，預計屆時生意會更好。此外，林偉文透露，現時內地旅客多在藥房購買護膚品，或者維他命丸、救心丹等保健藥物，「防疫用品已經告一段落」。關口大排長龍 市道好轉批發及零售界立法會議員邵家輝亦指，全面通關後，大量內地旅客來港購物，不少關口大排長龍，顯示市道大為好轉。他亦預計，今明兩日會有更多旅客訪港，對此非常期待。香港旅遊促進會總幹事崔定邦透露，現時許多深圳居民辦理港澳旅遊簽注，出入境管理部門外大排長龍，相信陸續會有更多內地旅客訪港，其中大部份是自由行，內地旅客消費力強勁，預料零售、飲食業最能受惠。對於教育局日前公佈公民科內地考察團，崔估計，至少涉及幾萬學生，相信亦能為旅遊業界帶來穩定業務。