﻿李家超訪中東收穫大﻿ 下一站擬﻿訪東盟﻿國家

行政長官李家超昨日結束中東外訪之旅，形容此行收穫良好，成功介紹香港及開拓機遇；本港與沙特以及阿聯酋兩國的企業，共交換13張合作備忘錄或意向書。而下一站外訪地點計劃是東盟，希望可增進關係。



李家超昨形容此行為友誼之旅、推廣香港優勢之旅及開拓商機之旅，港府與沙特政府及阿聯酋政府，分別同意啟動促進和保護投資協定的正式談判，以及同意展開討論有關簽署發展綠色及可持續金融合作備忘錄工作。而商界方面，本港與沙特企業及機構交換了6份合作備忘錄或意向書，包括金融、創新科技、商務、交通及能源等領域；與阿聯酋的企業及機構則交換7份合作備忘錄或意向書，加強在建築、創科及商貿等範疇的合作。

杜拜將在港設辦事處



杜拜亦已決定在香港設立辦事處，港府會主動與商會接觸，並透過在當地的經貿辦深化雙方良好關係。被問到石油公司沙特阿美有否承諾來港上市，李家超指，阿美是其中一個希望合作的對象，雙方交流氣氛正面，此行還接觸了另外3個主權和公共投資基金，他們都對香港感興趣，已邀請他們派代表來香港了解情況。他預告金管局今年上半年，會再組織高級代表團訪中東。



被問到政府下一次出訪的地區，李家超指，東盟是香港的重要貿易夥伴，希望可增進雙方關係，為香港申請加入RCEP爭取更大支持。李又表示，很快會到訪大灣區的城市，以加強合作。



隨團的律政司副司長張國鈞則表示，出訪後發現中東政商界，對香港的認識比想像中多，又指體會到中東和中國人有相似的「DNA」，做生意講求經過相處的信任，認為最重要是行動。他又指，行程期間沒有被問及《香港國安法》的問題。