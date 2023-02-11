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山頂野豬墮泥坑 警方消防挖泥機救起

2023-02-11 列印
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山頂甘道11號一個地盤，工人昨早在1個3米深泥坑內，發現一頭長約半米至1米的幼年野豬，牠腳部受傷，瑟縮於坑內一角。警方、消防等分別到場，獸醫向小野豬發射麻醉槍，拯救人員動用地盤的挖泥機，將被麻醉的野豬吊上坑面（見圖），放入籠內帶往檢驗中心檢驗。整個拯救行動約花兩個半小時。
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