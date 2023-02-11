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屯門製毒師被捕控3罪 檢2300萬毒品

2023-02-11 列印
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一名本地製毒師，分別租用天水圍私人屋苑及屯門工廈單位，作製毒工場及毒品儲存倉，後者更與屯門警署僅一街之隔。警方調查後周四採取行動，拘捕該名製毒師，並檢獲2300萬港元K仔、霹靂可卡因等毒品（見圖）。

警方指，單位長期密封，避免洩漏氣味，加重警方執法困難。被捕製毒師34歲，被落案控以「阻礙警務人員執行職務」、「販毒」及「製毒」3宗罪，今提堂。
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