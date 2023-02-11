李家超：冬季流感過後擬撤口罩令

香港進一步復常，行政長官李家超指，過渡了冬季流感高峰期的風險後，會積極考慮取消口罩令。另有傳媒指，政府正考慮是否就新冠疫苗接種設退場機制，初步傾向減少接種點，亦會考慮是否仍然由政府全額資助，抑或只資助高風險群組。



李家超昨被問到，他在中東外訪多日都不用戴口罩，香港何時可以取消口罩令，他表示，當肯定過渡了流感高峰期帶給市民的風險後，會積極考慮取消「口罩令」。日本則據報，政府決定於3月13日起全面解除口罩令，容許民衆自行判斷是否在室內或室外佩戴口罩。香港疫情方面，新增250宗核酸檢測陽性個案，與新冠病毒有關的死亡個案則再多5宗。港府昨日起至3月底，將「上門鼓勵長者接種新冠疫苗計劃」推展至離島區、北區等的公共屋邨，以及18區的「三無大廈」。