盛事復常頭炮 周潤發落場力撐 渣馬3.4萬人起跑 出席率冠歷屆

■「影帝」周潤發參加10公里賽。

■李家超主持起步禮鳴槍。

■有跑手舉起「Hello Hong Kong」紙牌。

■大白鯊跑手搶眼。

停辦一年的渣打馬拉松，昨早舉行，為本港盛事復常打響頭炮。田徑總會指，有逾3.4萬跑手報到，出席率為歷年最高，反映公眾期待社會復常。名人如「影帝」周潤發、拳手曹星如亦參賽支持。特首李家超指，香港已全面復甦，今年將陸續舉辦多項體育和國際盛事。昨日清晨5時多，逾千名全馬及半馬跑手聚集在尖沙咀彌敦道一帶練跑及熱身，由於濕度達96%並下「毛毛雨」，有跑手稱潮濕天氣影響發揮。5時45分，半馬及10公里賽事分別於彌敦道及東區走廊起跑，而全馬則於早上6時在尖沙咀彌敦道起步。主持起步禮、負責鳴槍的特首李家超指，香港已全面復甦，他和團隊會繼續帶領香港奮力前進，全面推動民生社會經濟活動，令香港更勝從前。李家超：香港已全面復甦田總主席關祺指，今屆有逾3.4萬人出賽，佔報名人數94%，出席率為歷年之冠，相信是疫情之後，大家都期待參賽。他又指，正計劃今年11月再舉辦賽事，有機會首次於一年舉辦兩次馬拉松。不少參加者悉心打扮，吸引目光。有跑手扮成超人，亦有人化身樂高人仔及大白鯊。亦有手持「Hello Hong Kong」紙牌的「中東油王」現身賽道上，他指近日李家超到中東，給他「扮嘢」靈感。昨日10公里賽起跑前，周潤發以全黑運動裝現身，一眾跑手見到發哥，即時起哄。發哥以1小時3分58秒完成賽事，賽後被眾跑手圍着「集郵」。他說，自己首次跑馬拉松，笑言跑步「彈下彈下幾開心」，大讚渣馬氣氛很好，明年亦會參賽。被問到會否轉戰半馬或全馬，發哥回應︰「遲幾年先，等我大啲先，而家仲細」，盡顯幽默。「神奇小子」曹星如亦參賽，在半馬組別以1小時40分11秒完賽。曹指，沿途有不少途人為他打氣，十分享受好氣氛。跑手圍着周潤發「集郵」政界名人紛紛撐渣馬。十多年未有參賽的政務司副司長卓永興「重出江湖」，跑10公里賽，以1小時24分55秒完賽。多名官員為他打氣，包括文體旅遊局局長楊潤雄。第10年參賽的立法會議員鄭泳舜，以2小時04分完成半馬，形容渣馬像一場與眾同樂的嘉年華。保安局局長鄧炳強到場為當值紀律部隊人員打氣，並為紀律部隊盃頒獎。35跑手送院 4人嚴重醫院管理局稱，截至昨午5時，累計35名馬拉松跑手送院，當中4人嚴重，16人穩定，其餘出院。情況嚴重的跑手全部留醫律敦治醫院，部份人出現熱衰竭以及頸部疼痛。賽果方面，香港男子馬拉松紀錄保持者紀嘉文奪本地組全馬冠軍，他受訪時指能成為港人冠軍已經無憾，又為其中風入院的父親打氣。上屆全馬冠軍黃啟樂則與女朋友羅映潮一同出戰半馬，並同獲男、女子組半馬冠軍。而三項鐵人港將，黃子圖及蔡欣妍則包辦10公里賽男女子冠軍。至於全馬，男女子冠軍分別為肯雅的基卓巴及埃塞俄比亞的占美馬。