指揮官:會把握任何機會 ﻿港搜救隊土國災區救出3人暫不撤離﻿

■搜救隊抵土耳其後，隨即到哈塔伊省進行搜救，於當地時間十一日成功救人。

土耳其上周一發生7.8級大地震，港府派出一支59人搜救隊，遠赴土國災區哈塔伊省，於上周六（11日）成功救出3名生還者。搜救隊指揮官于文陽透過視像直播說，隊員發現生還者，大感振奮，會繼續把握任何一個機會去救人，暫無撤離計劃；于又分享感動場面，指居民及救護組織組成人鏈清空道路，以利救人。救援隊指揮官于文陽指，搜救隊2月10日抵達土耳其後，隨即獲派到哈塔伊省一個住宅區搜救，行動歷時4小時，惜無發現生還者。翌日（11日）當地時間下午5時30分，救援隊在另一住宅區搜救，有居民求助，稱遠處瓦礫下疑有人被困。搜救隊趕到現場，發現有挖泥機正移除6米深瓦礫，安全主任評估環境及叫停挖掘，聽到瓦礫下有人發出聲響；在確認傷者位置及距離地面深度後，隊伍在不影響瓦礫結構下挖出通道，派一名救援人員入內接觸傷者、評估其傷勢及給予初步治療，成功在同一位置救出3名生還者，穩定各人傷勢後移離現場並送上救護車。3名生還者獲救時傷勢不嚴重，而且清醒，于形容「全組人都好振奮」。于指，隊員要承受災場日夜溫差大、心理壓力、語言不通等困難，但仍保持士氣，即使救人的黃金72小時已過，會盡全力搜救，故暫時無撤離計劃。他說，同行的衛生署醫生每日會為隊員做身體檢查，確保身心在最佳狀態；搜救隊另有準備衛星電話，鼓勵他們每日與家人報平安，讓他們「心理上容易適應」。居民成員組人鏈運傷者談及最感人的畫面，于指是現場居民及當地不同救護組織自發組成人鏈，清空道路上的雜物，好讓傷者順利運送至地面；一旦有圍觀者阻礙救援，亦有人會主動提醒他們讓路，「睇得出係眾志成城去做一個救援行動」。