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﻿一周兩鯨豚擱淺亡 包括中華白海豚﻿

2023-02-13 列印
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香港海洋公園保育基金指近日接報2宗鯨豚擱淺個案，分別為本年度第5及第6宗，當中一條為中華白海豚（見圖）。

第5宗鯨豚擱淺個案發生於本月9日，一條雄性幼年鯨豚屍體，身長約114厘米，物種有待確定，在大澳文物酒店附近沙灘擱淺。而前日，一條身長約2.42米的成年雄性中華白海豚，擱淺於大澳對出海面。保育基金指，已分別將兩條鯨豚帶回海洋公園作詳細解剖及分析。
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