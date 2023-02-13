﻿超級焚化爐I·PARK1鍋爐組件運抵港﻿

環保署計劃在石鼓洲外海人工島興建本港首座處理都市固體廢物的轉廢為能設施（I·PARK1），其中在珠海預製的首個重約6000公噸的鍋爐燃燒組件（見圖），昨日經水路運抵港，屬全球同類型組件最大之列，餘下十一個機電設備組件將於今年內陸續運入本港。



「超級焚化爐」I·PARK1預期在2025年投入服務，每日可處理3000公噸都市固體廢物；設施在焚燒都市固體廢物的過程中會回收廢物的能源而產生電力，全面運作後每年可輸出約4.8億度剩餘電力至公眾電網，足夠供10萬戶家庭使用。