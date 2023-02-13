香園圍車位爆滿 政府籲乘巴士返內地

上周六為香港與內地全面通關的首個周末，南下香港人數錄得共49,338人次，北上內地人數則有193,583人。不少港人選擇自駕北上，導致香園圍停車場連日爆滿，除了網上預約系統未來一周車位爆滿，更有旅客指自己提前預約，但到達停車場時卻被拒門外，反而無預約人士卻可進入，認為情況不公。有職員解釋指，系統早前無法識別進入的車輛有否預約，令出現車位超賣。政府產業署指，另一個原因是大量車輛未有按預約時限離開，呼籲前往內地的駕駛人士不要使用該停車場，並建議市民乘搭巴士及專線小巴路線到口岸。



此外，本港單日新增241宗核酸檢測陽性個案，以及2宗與新冠病毒有關的死亡個案。

