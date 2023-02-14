指是全球最大監控偵查國 外交部斥美國 去年10氣球僭越領空

■美出動軍機，在北美上空擊落不明飛行物。

■美國第七艦隊在南海演習。

美國高調地派出戰機擊落一個飄入國境的中國氣球，事件不斷發酵。事後美軍三次在北美上空擊落不明飛行物。中國外交部批評，美國是全球最大的監控偵查國，又披露美國的氣球在過去一年10多次非法飛越中國領空，敦促美方反躬自省。美方否認指控。與此同時，內地青島正準備擊落附近海域一個不明飛行物，而美軍第七艦隊正在南海演習。山東青島即墨區海洋發展局前日向漁民發出通知，日照市附近海域出現不明飛行物，正準備將之擊落，呼籲漁民注意避險。大連海事局昨天發佈航行警告，由昨日早上8時至2月17日下午4時，黃海北部部份海域展開實彈射擊，禁止船隻駛入。內地網傳出該飛行物的圖片，指它正飛近「遼寧號」的航母母港、解放軍北海艦隊魚池的海軍基地。有網民分析，其外形極似美軍偵察飛艇；亦有網民認為，不排除飛行物是附近國家或地區的軍用無人機或偵察氣球。黃海展開實彈射擊美國在2月4日在南卡羅來納州海岸擊落一個中國高空氣球，其後接連三次在北美上空擊落三個不明飛行物，最新一次於昨日在美加兩國邊境附近休倫湖上空，一架F 16戰機擊落一個八角形不明飛行物。美方官員透露，飛行物曾飛近敏感軍事地點，它無外置裝置，亦無跡象顯示具監視能力，雖不構成威脅，但可能影響民航交通。在北京，被問及能否確認相關飛行物來自中國時，外交部發言人汪文斌回應指，美國是全球最大的監控偵查國家，濫用自身技術，對全世界包括美國的盟友來作大規模無差別的監聽竊密。同時，美方亦頻繁派艦機對中國作抵近偵察，損害中國主權，而美方的「氣球」亦非法進入別國的領空，並不是甚麼稀罕事。僅去年以來，美方的高空氣球未經中國相關部門批准，共10多次非法飛越中國領空。他敦促美方應改弦更張，反躬自省，而不是抹黑指責中方。美第七艦隊南海演習他強調，中方多次表明，中國民用無人飛艇誤入美國領空，完全是不可抗力導致的意外偶發事件；至於其他幾個所謂不明飛行物的情況，並不了解。他重申，美方頻頻發射先進導彈擊落不明飛行物，是用力過猛的過度反應。現時中美雙方保持着必要溝通，關鍵是要通過冷靜、專業、克制的方式，妥善處理這次因不可抗力導致的意外情況。美國白宮國安會戰略溝通協調官柯比則否認中方的說法，強調美國從沒在中國上空放飛氣球。此外，美軍第七艦隊上周六在南海舉行聯合演習。外交部重申，個別域外大國為維護自身霸權，不斷加大對南海軍事力量投入，在橫行滋事、威脅地區和平穩定，強調南海是地區國家共同家園，不是域外大國博弈的競技場。