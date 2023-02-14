全港設20點助車主申領車貼 運輸署押後至5月推「易通行」

運輸署去年開始宣傳「易通行」不停車繳費服務，原定於今年2月26日在青沙管制區率先施行，惟連日來的士業界指在申請車種貼及購買司機卡上出現困難。署方昨天宣佈，將實施日期延至5月，並會在全港加設超過20個諮詢站，協助各車主申請「易通行」服務。



「易通行」原計劃本月尾在青沙管制區率先實施，到時隧道將取消所有人手收費亭，改以「車輛貼」或「車種貼」繳付隧道費。不過，有的士司機指販賣「車種貼」的自動售賣機缺貨，到客戶服務中心查詢未受理，擔心未能及時取得車貼。為此，運輸署決定將「易通行」實施日期延遲至5月7日上午5時實施。



署方會在全港加設逾20個諮詢站，協助車主申請「車輛貼」、開設「易通行」戶口、連結車輛至戶口、設定自動繳費方式及更新電子聯絡方式。署方另會為的士業界增設專屬的服務點，提供申請車輛貼和司機卡的一站式服務，以加快處理他們的申請。

半數車主未有卡



運輸署署長羅淑佩表示，當局已向11,000輛的士發出「車輛貼」，逾23,000名可隨時使用「易通行」。就有的士司機要求政府免費向私家車主派發車輛貼，而租車司機就要自費$120購買司機卡，羅指$120屬司機卡的成本，收回成本只是政府原則；她說，營辦商現時已解決司機卡供應問題，保證供應充足。



全港現時有80萬部領牌車輛，截至昨日下午2時，運輸署僅發出44萬個車輛貼，即仍有一半車主未獲發。羅指，部分或因地址資料不齊全而影響寄出時間，相信已申請人士於本周內會陸續收到。



她說，由於「易通行」延後實施，其他隧道實施「易通行」的時間或許要修訂。但所有政府收費隧道於今年底前落實「易通行」的措施則不變。