傳台灣下周一開放港人自由行

一對持雙程證來港的傷殘男女，上周五在長沙灣街市外賣唱，博取路人施捨。警方接報到場查問，兩人自稱，聽朋友說在港賣唱可以賺錢，早前由落馬洲入境，不知道在港行乞是犯法。兩人各被控以一項乞取施捨罪，昨天在法院...

2023-02-14