任睇No.1
  • 19º
  • 83%
  • 2023年2月14日 星期二
熱門： 余迪偉給十九歲的我賣身葬父通關中美氣球風波

日報新聞 > 港聞

傳台灣下周一開放港人自由行

2023-02-14 列印
■台灣去年10月已免檢疫開關，至11月開放港人以「團體觀光」方式來台旅遊。
Previous Next

台灣至今仍未開放港澳旅客赴台「自由行」，有消息透露，當局將於下周一開放港人自由行來台，料今日公佈詳情。

台灣去年10月13日以免檢疫開關，至11月開放港人以「團體觀光」方式來台，每團人數規定為5人以上、40人以下，可停留15天；陸委會發言人邱垂上周四表示，就港澳人士來台自由行方面，已協調相關部門，正積極評估和準備，一旦有結論會適時公佈。

另外，台灣宣佈本月20日起，除醫療機構、公共交通工具外，其他室內場所毋須強制戴口罩。
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載星島頭條App
hd