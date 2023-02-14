﻿天氣回暖牀蝨肆虐﻿ ﻿拜年回家後須即沖涼洗頭﻿

■牀蝨喜歡在隱蔽位置築巢。

■晚上熄燈後，牀蝨會出來吸血。

■滅蟲公司職員先用燈光檢查是否有牀蝨。

農曆新年期間，親友互訪拜年，小心惹蝨上身。有滅蟲專家指，每逢過年後求助個案特別多，原因是新年到長輩家中拜年，不知不覺將牀蝨帶回家中。專家稱，天氣回暖牀蝨繁殖速度特別快，一旦發現蝨患須盡快處理。滅蟲公司「觀林蟲害」創辦人鄭國鏗指，每逢農曆新年假期過後都特別忙碌，因為會收到很多求助個案，「主要是牀蝨問題，由年初八到現在，已收到二十多宗求助個案。」鄭指，很多人以為新年前大掃除，家中不應有蟲患，其實大錯特錯，「新年假期頻頻外出，有機會惹到牀蝨也不知道。」一家三口的何先生近日發現家中有牀蝨，「家中一直沒牀蝨，我們沒請外傭，兒子最近亦沒有去公園玩，年初二去完一名長輩家中拜年後就有了。」何說，備受困擾影響睡眠，「晚上睡覺時明顯感覺有東西咬，有時一熄燈牀蝨就出來，睡得很差。」鄭稱，新年期間到親友家中拜年，有機會惹上蝨患，尤其是去一些獨居長輩的家中，始終老人家衞生意識不高，且家中多雜物，很多時會隱藏牀蝨，「例如坐在梳化，小朋友在長者的牀上玩，大人打麻將時坐的木凳，有機會沾上牀蝨。」他說牀蝨多數會附在衣服、手袋和褲腳上，「很多人就這樣將牀蝨帶回家。」他說，牀蝨跟人回家後，習慣在物件上潛伏四至五天，然後找地方做巢穴，「例如梳化、牀架、牀褥、牆紙和木地板裂縫等。」他建議拜年回家後，須立即沖涼洗頭，衣服先用60度熱水浸30分鐘才洗，而隨行背囊手袋亦要小心檢查，「減少牀蝨在家中落腳機會。」家中現黑點須留意鄭表示，如家中發現類似墨水的黑點，就要小心留意，「這些多數是牀蝨糞便。」他說，當發現這情況，須盡快清理家中雜物，檢查隱藏位置，頻密更換牀單和枕頭袋等，「最好要盡快處理，因為天氣開始回暖，牀蝨繁殖得特別快。」他說，當天氣寒冷時，牀蝨的活動能力會較慢，但當氣溫升至21至28度時，牠們便會變得活躍，「這時牠們會經常出動，吸血特別多，消化能力亦很快，產卵數目亦比冬天多一至兩倍，每次大概會誕下8至16粒蝨蛋。」至於隔多久產卵一次，鄭說如果牀蝨吸得血多，巢穴環境又有利繁殖的話，牠們可以每兩至三星期產卵一次，「所以過年後會是一個潛伏期，最好趁天氣回暖前處理，如果等到牀蝨快速繁殖，情況就很麻煩。」