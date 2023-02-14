現有參考指數未如理想 環境局擬訂「綜合鼠患指數」

環境及生態局局長謝展寰及副局長黃淑嫻昨日連同食環署人員，前往土瓜灣美景樓一期視察。局方在社交專頁提到，政府認同以老鼠咬囓誘餌的比率數據，作為鼠患參考指數未夠理想，已就鼠患參考指數調查的方法展開檢討。



政府正聯同一間本地大學，探討在編製監察數據時，納入其他因素及數據，以期制訂代表性更佳的「綜合鼠患指數」。



謝展寰一行人視察了解有關私人物業的業主立案法團及管理處的環境衞生工作，包括清理其公用地方如天井及後樓梯，食環署亦要求有關負責人跟進潔淨及滅鼠工作。



一行人亦視察兩處鼠患參考指數調查的監測地點。在2022年，馬頭圍道監測地點的鼠患參考指數，由上半年的7%下降至下半年的3.6%；至於衙前圍道監測地點上半年的鼠患參考指數，錄得12.2%，經採取效果顯著的改善措施後，已大幅下降至2.1%。