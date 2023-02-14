現有參考指數未如理想 環境局擬訂「綜合鼠患指數」

政府正聯同一間本地大學，探討在編製監察數據時，納入其他因素及數據，以期制訂代表性更佳的「綜合鼠患指數」。
謝展寰一行人視察了解有關私人物業的業主立案法團及管理處的環境衞生工作，包括清理其公用地方如天井及後樓梯，食環署亦要求有關負責人跟進潔淨及滅鼠工作。
一行人亦視察兩處鼠患參考指數調查的監測地點。在2022年，馬頭圍道監測地點的鼠患參考指數，由上半年的7%下降至下半年的3.6%；至於衙前圍道監測地點上半年的鼠患參考指數，錄得12.2%，經採取效果顯著的改善措施後，已大幅下降至2.1%。
美國高調地派出戰機擊落一個飄入國境的中國氣球，事件不斷發酵。事後美軍三次在北美上空擊落不明飛行物。中國外交部批評，美國是全球最大的監控偵查國，又披露美國的氣球在過去一年10多次非法飛越中國領空，敦促美...
2023-02-14
上海市委書記陳吉寧（見圖）日前與中國國民黨副主席夏立言會面，陳吉寧表示，滬台交流交往密切，合作潛力巨大，希望在「堅持九二共識、反對台獨」的共同政治基礎上，增進交流，拓展合作，協助推動兩岸融合發展。內媒...
2023-02-14
土耳其東南部靠近敍利亞邊境地區發生地震逾一周，死亡人數增至逾3.7萬人。救援已進行8日，現場仍陸續發現生還者，一名婦人在被困逾170小時後被救出。同時，由於物資短缺，土耳其災區治安惡化，當局至少逮捕9...
2023-02-14
樓市氣氛向好，多個全新項目部署搶灘，會德豐地產旗下藍田KOKO ROSSO將於本周四（16日）公佈首張價單，推出不少於80伙；新地旗下屯門NOVO LAND部署已進入最後階段，料周內上載樓書、開放示範...
2023-02-14
領展（823）上市逾17年來提出世紀供股，以折讓30%的每股44.2元，透過「5供1」集資188億元，拖累昨日股價曾挫逾16.4%，連帶本地地產股亦向下。多間大行均對領展供股感意外，普遍料對每基金單位...
2023-02-14
歐聯16強今晚拉開戰幔，就立即上演巴黎聖日耳門主場對拜仁慕尼黑的矚目大戰。主隊有兩大射手美斯和基利安麥巴比趕及傷瘉，聯同尼馬組成鋒線三叉戟，可是拜仁隊長湯馬士梅拿矢言毋懼三人，更指聖日耳門的藝術足球對...
2023-02-14
由王賢誌（Vinci）監製及主持的同志配對真人騷節目《仔仔一堂》，成功撮合Ray及Kenny成為情侶，省靚Vinci嘅金漆招牌。於情人節兼每月14號的拍拖紀念日，Kenny為Ray煮情人節餐外，兩人更...
2023-02-14
一對持雙程證來港的傷殘男女，上周五在長沙灣街市外賣唱，博取路人施捨。警方接報到場查問，兩人自稱，聽朋友說在港賣唱可以賺錢，早前由落馬洲入境，不知道在港行乞是犯法。兩人各被控以一項乞取施捨罪，昨天在法院...
2023-02-14
昨日舉行八草二泥賽事，潘頓憑東廄「線路之星」、黎廄「激光天下」和蔡廄「永遠美麗」三W，另加一席季軍，最終擊敗同樣三捷的梁家俊，後上成為騎師王；而梁家俊則勝出羅廄「日日友」、偉廄「馬主雄風」和何廄「木火...
2023-02-13