香園圍口岸停車場通關後連日爆滿

中港全面通關後的首個周末，不少港人選擇自駕北上，香園圍口岸停車場約400個車位連日爆滿。立法會議員劉國勳批評停車場管理混亂，同時容許預約及非預約人士直進，而預約系統未能反映實際尚餘車位數目，讓部份人選擇駕車前往試一試，加劇爆滿的情況。



他認為在停車場加建會有困難，建議港府可在附近的閒置土地建臨時停車場，並將附近一帶停車場與預約系統連結起來，提供共2000個車位。



入境處數據顯示，過去一周的入境旅客共錄得317,050萬人次，其中內地客有235,286人次，佔整體74%；而按主要管制站分類，最新啟用的香園圍口岸，內地客使用量由首日（6日）的402人次，至上周日（12）暴增至1,813人次，7日共累計7,594人次。

