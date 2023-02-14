新辦公室改善隔音及空調系統 ﻿立會擴建年底裝嵌完工 梁君彥：2025年可啟用﻿

■立法會主席梁君彥帶領傳媒，參觀大樓新裝修部分辦公室示範單位。

■牆壁內藏隔音物料，隔音效果應較現時為佳。

新一屆立法會增至90人，但議員辦公室不敷應用，立法會正展開擴建工程。立法會主席梁君彥指，工程使用組裝合成法，目前進度比預期好，目標是在今年底前完成裝嵌工作，2025年初搬入。他又透露正與政府商討，期望在3月底、4月初，安排全體議員與行政長官李家超，一同到大灣區考察，促進交流。下月底或拉隊灣區考察新的議員辦公室與舊有格局大致相同，面積約60平方米、樓底2.7米，但電器的節能系統有所升級。梁君彥表示，新辦公室有不少亮點，是回應議員多年來的要求，包括不少議員曾反映，現有辦公室的空調系統難以調校合適溫度，「冬涼夏暖」。新辦公室改善空調系統，將來在「波士房」的議員，或在開放式空間的助理，均可按自身需要獨立調節有關範圍的室溫。現時議員辦公室之間要合併共用，須拆去整幅牆身，將來新辦公室兩邊已預留可供拆除的3.6米寬牆身，可減省拆牆的工序及成本。鑒於每個組裝辦公室均屬獨立單位，牆壁內藏隔音物料，隔音效果應較現時為佳。梁君彥又透露，期望在3月底、4月初，安排全體議員與行政長官李家超，一同到大灣區考察，促進香港與大灣區交流，相信會在北京兩會結束後成行。他亦表示，昨早約20名議員以及行政會議成員，到中聯辦出席春茗，他引述中聯辦主任鄭雁雄指，香港由治及興，期望議員按大方針，為市民做事。梁君彥亦邀請鄭雁雄到立法會出席晚宴，與議員交流。今屆立法會致力推動科技和環保，梁君彥提及，至少推行20多項科技改善行政流程，包括將會議文件全面電子化，購入有AI技術的語音軟件逐字記錄立法會會議內容，由於該AI是普通話內容為主，仍然需要「學習」適應廣東話。他指即使議員數目增加，都毋須增聘立法會人手。