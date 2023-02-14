迫泰妹賣淫案主腦遣返港

油麻地上周三揭發泰籍女子遭逼良為娼事件，警方昨日再拘捕多3名男女，其中一名66歲男主腦一度匿藏在泰國，經香港警方與泰國執法部門情報交流後，男主腦昨日傍晚被遣返回港，令本案被捕人數增至8人。



案中被捕3名男女，包括66歲姓趙本地男子、35歲姓柯本地女子，以及44歲姓鄔本地女子。據了解，涉事趙姓本地男子為集團男主腦，他長居於泰國，主要負責透過網上社交平台發佈出國招聘訊息，專門物色泰國村姑，再誘騙她們來港訛稱當按摩技師，實則強迫賣淫，其餘兩名女子則充當馬伕管房角度，操控泰女在場所內與嫖客性交易。



西九龍總區重案組人員昨晚在香港機場拘捕該名男子，涉嫌「販運人口以作賣淫目的」。另人員於昨午在九龍城及落馬洲拘捕2名女子，同樣涉嫌「販運人口以作賣淫目的」。