■室內強制口罩令解除，但自由行旅客7天自主防疫期間，外出須戴口罩。

■旅遊達人項明生推介，全台最大賞櫻景點台中武陵農場可一遊。

各地開關迎旅客，台灣的入境檢疫措施亦大鬆綁。台灣下周一（2月20日）起恢復受理港澳居民申請臨時停留許可，意味港人可以往寶島自由行。長榮航空及大灣區航空隨即增加往返台北的航機班次。現時港人只可報旅行團往台灣旅遊，每團限制人數，只可逗留15天。陸委會指，由20日上午9時起恢復受理港澳居民赴台申請，合資格人士可以在網上申請個人觀光簽證；而對港澳居民須待合的入境防疫管制均將取消，包括去年11月7日專案開放以團體方式來台觀光的安排。值得留意的是，台灣雖在同日解除室內強制口罩令，但入境者納入「0+7」限制之下，即旅客在7天自主防疫期間，外出時須佩戴口罩。航空公司急增班機長榮航空歡迎台灣開放港人自由行，因應市場需求，規劃由3月底起增加香港往返台北的班次，由每日3班陸續增至每日5班；從官網顯示，3月25日起前往台北的航班數量已增至55班，航班時間覆蓋早上至晚上。大灣區航空亦宣佈由3月1日起增加飛台北航班，由現時一星期5對加至每日1對，以方便港人到台北旅行。董事及行政總裁許漢忠說，港台兩地歷來關係緊密，台灣如夜市等文化都是香港沒有的，相信台北航班的旅客人數會隨之增加。香港旅遊促進會總幹事崔定邦形容台灣恢復港澳地區自由行「振奮人心」，因為台灣向來是港人的旅遊熱點，疫情前來往香港與台灣之間的航班是國際航班上客量最多、班次最頻密的路線，「最快5至10分鐘就有一班」，新安排有助促進香港旅行社業務。台開放自由行消息一出，機票價錢受關注。綜觀香港快運、大灣區、中華、長榮、國泰及香港航空的來回台灣機票價錢，國泰最貴，連行李費、稅項及附加收費由$2,310起；大灣區及香港航空的價錢相近，連稅後價錢約由 $1,600 至 $1,700起。項明生推介賞櫻景點疫情期間曾旅居台灣的旅遊達人項明生，向本報介紹台灣的新景點，台中的武陵農場是全台最大賞櫻景點，園內種有約2萬棵、近20個品種的櫻花樹，如桃紅緋寒櫻、粉白昭和櫻、雪白霧社櫻等，讓人置身世外桃源一樣。他又推介南投水里鄉的阿本農場，園內大約有8種櫻花品種，如山櫻、緋寒櫻、河津櫻、福爾摩沙櫻等，粉緋與艷紅互相交錯，讓人目不暇給；園主為了讓遊客拍出不同感覺，更在櫻花樹下附近土地廣植波斯菊及油菜花，紅粉菲菲、鵝黃嫩綠，為遊客帶來強烈的視覺享受。購物方面，項指台南去年新開幕了「MITSUI OUTLET PARK」，為日本三井不動產集團在台興建的第3座購物商城，面積空間約1.7萬坪、樓高四層，約180間店舖進駐；Outlet緊鄰高鐵台南站及台鐵沙崙站，下車步行約3分鐘即可到達。