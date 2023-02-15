有線收費頻道6．1終止 全力攻免費電視市場

免費電視風雲再起。有線寬頻向政府提早交還收費電視牌照，各收費頻道由6月1日起停播，並集中資源搶攻免費電視市場。至於原有合約用戶的安排，若合約期在5月31日或之前完結，須遞交終止服務通知書；如在6月1日或之後停止，服務在當日終止，用戶可作查詢。





有線的收費電視牌照有效期原本至2029年5月底。有線寬頻昨天中午後停牌，政府於下午5時宣佈，行政長官會同行政會議批准於今年6月1日終止有線電視收費牌照。有線電視於去年9月30日分別去信商經局局長及通訊事務管理局主席，提出申請終止收費電視牌照。商經局發言人指，有線電視連年虧損，交還收費電視牌照純屬商業考慮。



今起開放10收費頻道予住宅用戶





有線寬頻稱，環球收費電視經營者競爭日益激烈，檢視業務後決定交還收費電視牌照，並加大投資免費電視頻道和多媒體業務，以提高質素；集團繼續營運其他業務，包括寬頻通訊、電話服務等；集團今早9時復牌。有線新聞部向員工發信，強調交還收費電視牌照，不代表「有線新聞」品牌完成歷史任務，集團會繼續擴軍，不會裁員。





截至去年6月，有線收費電視用戶有68.3萬名。有線寬頻表示，會妥善安排客戶收費電視服務事宜，由今日起至5月31日會開放10條娛樂、電影、兒童及紀實等類別的收費頻道，予電視用戶收看。據有線的網站顯示，若合約期在5月31日或之前完結的用戶，需要遞交終止服務通知書，否則會繼續收取月費至5月31日；合約期在6月1日或之後停止的用戶，毋須遞交文件，服務會在當日自動終止；而若用戶在申請有線電視時已繳付按金，有關按金會於完約後，或5月31日後90天內透過支票寄回。機頂盒安排，則會提供指引和建議如何處理。 1993年開台的有線電視，於體育尤其足球賽事轉播曾盛極一時，囊括四大聯賽包括英超。但客戶服務曾受批評，被網民戲稱「希特拉都cut唔到有線」。