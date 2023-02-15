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卡米拉復陽　查理斯如常活動

2023-02-15 列印
■皇后卡米拉復陽，英皇查理斯三世如常公開活動。
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英國白金漢宮當地時間周一公佈，英皇查理斯三世的妻子、現年75歲的皇后卡米拉再度感染新冠病毒，她取消本周所有公開活動。聲明指，卡米拉出現感冒病症，正在休息，精神良好，並向原定出席活動的人致以誠摯的歉意。至於查理斯三世，則未有取消本周的公開活動。
港新增197宗核酸檢測陽性

卡米拉於去年2月首度染疫，她與國王查理斯三世均完成接種新冠疫苗及加強劑；而查理斯於2020年3月仍是皇儲時就首度確診，其後於2022年2月再度感染新冠病毒。

至於香港疫情方面，過去一日新增197宗核酸檢測陽性個案，及3宗與新冠病毒病有關的死亡個案。
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