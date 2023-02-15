夏寶龍深圳聽港府行政檢討匯報

美國軍方表示，本月初在南卡羅來納州沿海被美國F-22戰機擊落的中國氣球上，找到用於情報收集的「關鍵傳感器」，將有可能從中了解到，中國究竟蒐集到甚麼情報。在北京，外交部發言人汪文斌再批評美方擊落中國氣球...

2023-02-15