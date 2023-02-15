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夏寶龍深圳聽港府行政檢討匯報

2023-02-15 列印
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全國政協副主席、港澳辦主任夏寶龍（見圖）日前在深圳會見香港社會人士，聽取特區政府就近期施政，及開展區議會等地方行政檢討情況的匯報。


特區政府發言人指，感謝夏寶龍聽取匯報，又指行政長官一直就特區施政事務，與中央保持有效溝通，讓中央全面了解及掌握香港實際情況。


至於任期今年底完結的區議會，會確保未來安排符合《基本法》和愛國者治港原則。
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