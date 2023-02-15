運輸署長︰須多解說「易通行」

運輸署日前宣佈延遲在青沙管制區實施「易通行」不停車繳費服務，署長羅淑佩昨日說，對多次延誤所造成的混亂致歉，並承認應為「易通行」多作解說。



她強調，署方一直有聆聽的士業界的意見，去年夏天已與商會解釋如何使用「易通行」，署方當時認為的士司機多使用手機接客，故應熟悉使用手機。不過，她承認商會有體積部份司機年紀大，或會遇上「資訊鴻溝」，故署方會改善現有工作，包括增設20個諮詢站、派專人為的士業界提供協助等；被問及是否會取消的士司機卡120元的收費，她重申120元是成本價，政府收回成本為原則。