西貢浪茄飛行失控 滑翔傘墮海 遊艇商不治

■滑翔傘意外時有發生，西貢曾有滑翔傘偏離着陸點，險遭貨車撞死。

■近年不少人喜愛玩滑翔傘運動。

滑翔傘活動再生意外，西貢浪茄昨午有一名六旬男子與友人，在該處一帶玩滑翔傘，期間事主滑翔傘失控，之後連人帶傘墮海，懷疑遇溺，他隨後被送醫院搶救，最終證實不治。有滑翔傘教練認為，昨日風向不適宜在該處飛行。死者為62歲姓杜男子，家住港島田灣。據悉，杜從事遊艇買賣生意，有一至兩年玩滑翔傘經驗，昨早他相約友人，於西貢獨孤山出發，前往浪茄灣玩滑翔傘，期間失控墮海，懷疑遇溺。現場人士隨即將事主救起，並即時為其急救。警方下午2時許接報，與消防到場時，事主已陷入昏迷。由於現場地處偏僻，政府飛行服務隊派出一架直升機，將事主送往東區醫院救治，惜延至下午近3時證實不治。家屬接獲警方通知到醫院後，得悉家人死訊，悲慟不已；警方正就事件展開調查。民航處：應查看場地天氣浪茄為本港民航處指定的8個滑翔傘飛行地點之一，包括浪茄灣、北潭凹、八仙嶺、馬鞍山、西灣、石澳、南大嶼山以東及南大嶼山以西。過往浪茄亦曾發生多次滑翔傘意外，2017年11月10日，一名56歲男子在浪茄灣玩滑翔傘，在降落時被樹鈎到滑翔傘，結果他由3米高處跌落沙灘受傷。同年3月12日，一名43歲滑翔傘發燒友男子，在浪茄灣玩滑翔傘時，疑失控墮下掛樹被困，左手骨折，由友人救下報案，再由飛行服務隊直升機送院治理。15年3月29日，一名女子在浪茄山頭玩滑翔傘時失控，連人帶傘掛在樹上無法自救，要其他人通知救援人員到場協助事主解困。民航處建議，滑翔傘飛行活動者應查看場地的天氣狀況，包括風向和風速，以確保適合作滑翔傘飛行活動。而翻查天文台資料，事發內一小時西貢一帶吹北風，風速介乎每小時12至17公里。玩滑翔傘活動時亦要守法，根據《1995年飛航（香港）令》，任何人士不得因鹵莽或疏忽操作航空器（包括滑翔傘），而危害他人或財產的安全；滑翔傘飛行活動者須遵守規定，如違反規定可被檢控。滑翔傘學校教練袁偉傑向本報表示，按天文台資料，昨日當地一帶風速無大問題，但風向不適宜在該處飛行。他解釋指，滑翔傘會隨北風一路向南飄，而降落地點的浪茄灣沙灘向南，因此滑翔傘很容易被逾吹逾遠。他又指，民航處指定的8個滑翔傘飛行地點中，以風向計，昨日只得北潭凹適宜飛行。教育大學健康與體育學系副系主任雷雄德指，在環境許可情況下，滑翔傘風險不大，玩戶外運動要留意3個事項：當日環境、天氣等是否適合、個人技術，以及安全合適的裝備。他呼籲市民玩高危運動時，要做足安全措施。一名男子於2018年玩滑翔傘時失蹤，其後遺體被尋回。死因庭早前裁定死者死於意外，建議民航處修訂法律，賦予該處法定權力，規管滑翔傘相關事宜、滑翔傘飛行員應在活動前獲得民航處審批等。