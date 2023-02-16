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去濕湯 合集 ｜36款清熱消腫簡單易煲排走體內濕氣

2023-02-16 列印
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「濕」主要分為內濕和外濕。內濕是指各種原因引起的脾臟生理功能失常、體內水分停聚所形成的病理狀態。一個人濕氣重就容易攰，這個時候最好煲袪濕湯水 ，有助清熱消腫！
詳情：http://bit.ly/3JCgica
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