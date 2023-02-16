三跑貪污案多控8人 包括機管局2高層涉2億元定單

廉政公署昨就機場三跑項目貪污案，再落案起訴多8人，至今累計10人被檢控，包括機管局1名前總經理及1名前首席高級經理，涉嫌接受、提供及處理賄款共430萬元，涉三跑項目工程分判合約及物料定單，總值逾2億元。廉署知悉機管局已作全面檢視，沒有發現異常及不足地方。



10名被告分別9男1女，被控行賄、收賄、洗黑錢及串謀盜竊等15項罪名。其中3名為機管局前總經理殷國強、前首席高級經理李永輝，以及李永輝妻子陳珏丹；廉署指2017年1月至2022年8月期間，殷國強及李永輝合共收取430萬賄款，協助分判商及供應商，取得合共2億元的分判合約及物料定單，其中最大的一張涉及逾1.4億元。由於李永輝及其妻一同處理匯款，2人昨日被加控洗黑錢罪。

議員促加強工程防貪宣傳



另外4名被告與兩間三跑項目分判商有關，餘下3人來自一間三跑項目供應商。被落案起訴人士獲准保釋，將於周五在東區裁判法院應訊。



廉署執行處總調查主任鄭礎明表示，調查仍然繼續，不排除會有進一步執法行動，有更多人被起訴。他指，三跑項目涉及大型公共基建，署方非常重視案件，防貪處已向機管局發放防貪指引，大致認為內部無出現貪污文化，案件只與個人操守問題有關。



機管局表示，牽涉的機管局前員工的短期僱用合約已中止，而相關分判商已沒有參與任何機場的工程。當局又全面檢視，包括翻查所有相關工程文件及記錄，以確保相關分判商有參與的施工部份，符合安全及質量要求；結果顯示，所有相關施工均合乎法定準則及要求，沒有發現異常地方。



立法會保安事務委員會主席陳克勤認為，事件反映機管局推動防貪工作有改善空間，本港多項大型基建工程將陸續上馬，廉署應為每項工程加強防貪宣傳，避免這些工程變為「貪污提款機」。