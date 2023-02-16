逾4成樣本含至少1種除害劑殘餘 ﻿消會測28款乾菌﻿﻿全含金屬污染物﻿

木耳和雪耳被譽為「血管清道夫」及「平民燕窩」，但暗藏危機。消委會測試28款預先包裝乾製耳類食用菌，發現全部樣本均含不同金屬污染物，其中逾4成樣本驗出至少1種除害劑殘餘。該會提醒市民浸泡菇類不應超過2小時，以防產生毒素。



28款樣本包括黑木耳、白背木耳及雪耳，每包12至99元不等。共有12款樣本驗出至少1種除害劑殘餘，其中「價真棧」雪耳檢出的除害劑種類最多，共有5種；唯一標示為有機的樣本「點點綠」亦檢出4種除害劑，當中檢出的阿維菌素B1a殘餘量為每公斤0.29毫克，達本港《除害劑規例》中有關標準的最高限量，惟正常食用不會造成不良健康影響。「點點綠」總經銷商指已向供應商跟進。



測試亦發現，全數樣本均驗出不同的金屬污染物，惟驗出量低，在正常食用情況下，不會對健康造成不良影響。消委會指浸泡雪耳和木耳的時間不宜超過2小時，因較容易受細菌污染，一旦產生毒素，中毒者可能出現腹痛及嘔吐等病徵，情況嚴重可引致肝功能異常，甚至死亡。

深水埗「文記海味」負責人德哥表示，本港銷售的乾製耳類食用菌，主要來源地為內地，而菌類的除害劑殘餘多少，肉眼難以判斷，消費者要光顧具信譽的店舖。



14款抽濕機 2款效益不符標示



香港的春天向來鬱悶潮濕，消委會測試14款抽濕機，全部均屬壓縮式，並附有過濾器。發現兩款抽濕量比宣稱少一至兩成，亦比報稱的更耗電，已轉交機電署及海關跟進。



測試顯示，在標準環境（溫度26.7°C及相對濕度60%）及有安裝過濾器情況下，「惠而浦 」及「金章牌 」兩款抽濕機樣本，在安裝過濾器情況下，每日抽濕量，較其聲稱數值分別低約13.2%及23.1%；而兩款樣本在安裝過濾器後，原本1級的能源效益級別，分別降至2級及4級，能源效率分別下降了20.2%及33.2%。

機電署指，如發現不符合強制性標籤計劃的要求，會删除有關型號的參考編號，不可在本港供應。