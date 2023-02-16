勞工處擬夏季推新預防中暑指引

勞工處計劃夏季推出新預防中暑的指引，包括當暑熱指數達至30或以上，僱主需為在戶外或沒有空調的室內環境工作的員工，每小時安排休息時間。



指引建議，將不同工種按工作量劃分四級，例如清潔工為中等勞動，搬運工和紮鐵工分別屬重和極重勞動；暑熱指數分三級：30、32、34。當暑熱指數達30以上，因應不同工種級別，需有休息時間或停工，達32或以上，部分工種可能需要停工。



僱主及僱員在參考指引，制定酷熱天氣下的工作安排時，應以風險為本及共同協商的原則，定出合理且雙方接受的方案。



勞工處又指，會加強有關的宣傳和推廣工作，令僱主及僱員可按新指引採取適當措施。