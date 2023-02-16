「救人英雄犬」再救出生還者

港府早前派出一隊搜救隊，遠赴土耳其災區協助搜救工作，除了有消防員、醫生和護士外，還有兩位毛孩英雄，就是消防搜索犬Umi和Twix；牠們於周一拯救行動中，協助搜救隊在廢墟再救出1名女生還者，即被譽為「救人英雄犬」。



根據消防處的影片介紹，Umi和Twix同屬史賓格雄犬，牠們的嗅覺非常靈敏，在狗界更排名第二。Umi是海關與消防處首次合作繁殖的工作犬，爸爸是消防搜索犬，媽媽是海關緝毒犬；牠於2021年2月12日，剛好在土耳其災區度過其2歲生日。至於Twix就在英國出生，曾於去年安達臣道地盤塌天秤事故參與救援工作。