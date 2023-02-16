謝展寰等官員柴灣視察滅鼠工作

環境及生態局局長謝展寰、副局長黃淑嫻及房屋局副局長戴尚誠等人昨天到柴灣興華（一）邨及興華廣場，視察當地鼠患問題。房署強調，正考慮及跟進食環署提供的意見，加強防鼠滅鼠工作。



各人視察期間，有邨內居民反映該處的鼠患情況，而房屋署及領展則分別就其範疇講解其潔淨、垃圾和廚餘收集，以及防鼠滅鼠等工作，正考慮及跟進食環署提供的意見，和居民給予的意見。房署及領展會按經整理有關資料而制定的具體行動清單作出跟進。房屋署亦應謝展寰建議，稍後將透過與居民溝通，交代其跟進工作的進展及成效。