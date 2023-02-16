各人視察期間，有邨內居民反映該處的鼠患情況，而房屋署及領展則分別就其範疇講解其潔淨、垃圾和廚餘收集，以及防鼠滅鼠等工作，正考慮及跟進食環署提供的意見，和居民給予的意見。房署及領展會按經整理有關資料而制定的具體行動清單作出跟進。房屋署亦應謝展寰建議，稍後將透過與居民溝通，交代其跟進工作的進展及成效。
謝展寰等官員柴灣視察滅鼠工作
各人視察期間，有邨內居民反映該處的鼠患情況，而房屋署及領展則分別就其範疇講解其潔淨、垃圾和廚餘收集，以及防鼠滅鼠等工作，正考慮及跟進食環署提供的意見，和居民給予的意見。房署及領展會按經整理有關資料而制定的具體行動清單作出跟進。房屋署亦應謝展寰建議，稍後將透過與居民溝通，交代其跟進工作的進展及成效。
西貢浪茄飛行失控 滑翔傘墮海 遊艇商不治
滑翔傘活動再生意外，西貢浪茄昨午有一名六旬男子與友人，在該處一帶玩滑翔傘，期間事主滑翔傘失控，之後連人帶傘墮海，懷疑遇溺，他隨後被送醫院搶救，最終證實不治。有滑翔傘教練認為，昨日風向不適宜在該處飛行。...
2023-02-16
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武漢再爆反醫保改革示威
湖北武漢上周三有上萬名退休老人上街抗議醫保改革，要求當局公開解釋降低醫藥補貼的原因，引發外界關注。昨日，武漢再爆發抗議醫保改革的大規模示威。武漢市近日推行職工醫保新方案，將每月260多元人民幣的醫藥補...
2023-02-16
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救災重點轉為安置災民 土敍大地震逾4.1萬人死
土耳其地震已造成逾4.1萬人遇難。地震發生已超過一周，搜救行動仍然繼續，周二當地至少有10名生還者獲救，當中包括一名被困212小時的77歲老婦。土耳其總統埃爾多安表示，上星期的強烈地震已造成超過3萬5...
2023-02-16
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NOVO LAND上樓書緊接登場 KOKO ROSSO搶先今開價
2個焦點新盤推售部署如火如荼，由會德豐地產發展的藍田KOKO ROSSO將於今日開價，首批推出約80伙，料全數單位售價在1000萬內，當中1房戶售價低於600萬；新地屯門NOVO LAND亦積極部署，...
2023-02-16
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港股挫301點失21000 百度AI惹憧憬逆市飆
美國1月通脹較預期高，美股隔晚個別發展，恒指昨日高開低走，收市跌301點，報20812點，大市成交金額1123億元。百度（9888）旗下AI產品「文心一言」獲大行看好，最多曾飆7.31%。分析指出，美...
2023-02-16
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加維領銜 更快更強 巴塞2.0降魔
巴塞隆拿在沙維執教後於西甲高歌猛進，但歐戰成績卻未如理想，本屆歐聯分組賽又屈居小組第3要轉戰歐霸，並在淘汰圈附加賽抽中鬥曼聯。該隊為改善歐洲賽成績，近期加快進攻速度和重視身體對抗與球壇接軌，中場新星加...
2023-02-16
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33歲有拖拍好正常默認戀情 龔嘉欣稱有判斷力 唔信「新歡」係媾女王
龔嘉欣早前帶埋密友出席好姊妹陳凱琳（Grace）新年飯局，因Grace上載飯局片到社交網而誤洩嘉欣「新歡」原來是日籍甜品師松岡哲也。為怕戀情見光死，嘉欣雷劈都唔認拍緊拖。不過唔認還唔認，對於「新歡」被...
2023-02-16
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辛正兒 - 多個行業缺人 不填補損復常｜社論
全面通關以來，旅客數字反彈，料五月一日勞動節長假期將有更多旅客來訪。各業界積極部署，務求做好待客之道，然而多個行業正面對人手短缺問題，未必能應付旅遊業復常的需求。昨天有議員質詢政府，如何紓緩航空業的人...
2023-02-16
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姚本輝 三W精采封王
昨晚谷戰的練馬師王和騎師王都競爭激烈，雙雙鬥到尾場才分出勝負。結果憑「鑽飾翱翔」、「精彩生活」和「觔斗雲」三W的姚本輝封王，沈集成則憑「育成精彩」和「想見你」起孖；而後駒騎者周俊樂另贏「小霸王」，捧走...
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