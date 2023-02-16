「高端人才通行證計劃」申請破萬 半數30歲以下 已批逾7000宗

「高端人才通行證計劃」推出至今近7個星期，勞工及福利局局長孫玉菡（見圖）指，當局收到逾萬份申請，當中三分二申請者來自內地，當局已處理了8000多宗申請，並已批出其中7000多宗申請。



孫玉菡指，目前收到逾萬份申請，有三分二人現居在內地，其餘現居於海外，年薪達250萬元的高薪申請者佔六分一、畢業於百強大學，並擁有至少3年工作經驗的申請者佔半、畢業於百強大學但無工作經驗的申請者佔三分之一。整體來說，30歲以下的申請居多，佔總人數一半，而有97%申請者為50歲以下。



有議員認為，當局須做好計劃的監察工作，如密切跟進申請人來港後的工作情況，了解其求職狀態、所屬行業工種、薪酬待遇、職位級別等。