任睇No.1
  • 15º
  • 67%
  • 2023年2月16日 星期四
熱門： 消委會抽濕機台灣自由行領展給十九歲的我通關

日報新聞 > 港聞

八鄉劏車場起火爆炸 50人疏散

2023-02-16 列印
Previous Next

八鄉昨日發生火警，事發下午約4時，八鄉橫台山羅屋村附近一個劏車場發生火警，火勢十分猛烈，現場大量濃煙直衝半空，一度傳出爆炸聲，多名市民驚聞巨響後報警求助，由於現場鄰近民居，大約30人自行疏散，據知一人需要求助，並無人受傷。

消防員其後接報到場，動用2條喉及2隊煙帽隊將火撲滅。救護車一度到場戒備。消防員初步調查後，發現火場面積約20米乘20米，起火原因有待調查。
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載星島頭條App
hd