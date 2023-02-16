滑翔傘活動再生意外，西貢浪茄昨午有一名六旬男子與友人，在該處一帶玩滑翔傘，期間事主滑翔傘失控，之後連人帶傘墮海，懷疑遇溺，他隨後被送醫院搶救，最終證實不治。有滑翔傘教練認為，昨日風向不適宜在該處飛行。...

2023-02-16