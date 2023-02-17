■「良順興」負責人Candy稱，套餐暫維持原價。

■食材不斷升價，又要加薪留人，茶餐廳加價半成。

農曆新年過後，茶餐廳、兩餸飯，以至連鎖食店同時吹起加風，餐飲收費上漲5%至15%，不少市民大吐苦水。有街坊小店指，近月凍肉、蔬菜等食材來價上漲，迫於無奈要加價。有餐飲業界代表亦指，業界欠缺6萬人手，業內掀起搶人潮，扯高工資，料今年之內仍要加價。近日網民在社交平台熱議，指踏入兔年，食肆加價。「好多地方1月都加咗價。大學canteen都加2蚊」、「除咗人工⋯⋯沒甚麼不加」、「乜都加，維持原價好難頂落去」。大角咀街坊名店「良順興」負責人Candy表示，近月食材不斷升價，其中豬扒從12元1磅升至14元1磅，她感歎︰「一時間加價，啲客唔易接受！」因此，小店暫時「硬食」食材成本加幅，套餐維持原價，私房菜則須加價少許。茶餐廳須加薪留人金記控股有限公司主席徐汶緯指，金記冰室加價半成，原因之一是人手嚴重不足，須加薪留人，形容情況「30年嚟最嚴重」，現時旗下部份餐廳放棄早市，集中人手做午市。同時，奶、凍肉等食材不斷升價，唯有加價。紅磡區的大發餐廳有售賣兩餸飯，農曆新年假期過後，兩餸飯盒由32元加到35至38元，加幅約一成半。負責人李先生坦言︰「好多嘢成本都加唔少，例如菜價升唔少，有啲菜由6、7元1斤升至10元1斤，糧油及雞蛋都升唔少。」他說，不少食店因應成本上升，已加價一成至一成五，「若行家要面對加租壓力，處境仲麻煩」。老牌名店「詠藜園」負責人指，近一個月餐廳用得多的食材，例如蝦仁、鱔糊等海鮮價格升兩成，形容「非常頭痛」，但暫沒加價打算，會因應市道再作調整。香港餐飲聯業協會會長黃家和表示，近三個月來，許多餐廳，無論是小店抑或連鎖集團，都加價一成至一成五，原因是食材、人工及租金均上漲。他解釋，國際運輸逐步恢復，費用下跌，但本地運輸人手緊絀，要加人工留人，令運費上漲，間接令推高食材成本。與內地通關後，本港食肆生意好了，但同樣面臨人手問題，上漲的人力成本亦只能轉嫁消費者。他透露，現時飲食業欠缺近6萬人，問題短期內難以解決，料今年內會繼續加價，全年升幅或達兩成。學者倡引入機械人香港浸會大學財務及決策學系副教授麥萃認為，未知人力市場何時達到供需平衡，因此難料食肆加價潮何時完結。他分析，疫情下飲食業流失大量人手，「好多人轉行之後就唔會再做返飲食」，建議業界可引入機械人代替人手，「其實好多連鎖企業已經做緊，但小食肆就好難，因為沒呢個資源。」麥認為，政府在新一份《財政預算案》須推出針對性措施，幫補基層，「如果政策目的係要所有人都開心，咁我都唔會反對派消費券」。