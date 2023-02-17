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警務處長蕭澤頤延任2年

2023-02-17 列印
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警務處處長蕭澤頤（見圖）將於今年4月達退休年齡，原訂4月2日退休。政府昨日宣佈，蕭澤頤已獲延任24個月，至2025年4月1日。政府發言人表示，蕭澤頤獲延任目的，是便利警隊管理層順利交接。蕭澤頤於1988年投身警隊，任職見習督察。他於2013年晉升為總警司，2017年晉升為助理處長，1年後晉升為高級助理處長，2019年出任副處長（行動）。2021年起，蕭出任警務處處長至今。
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