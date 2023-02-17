警務處長蕭澤頤延任2年

拿玻里在歇冬後首輪意甲不敵國際米蘭後，隨即調整並在之後6輪聯賽全勝，其中5場贏對手2球或以上，今晚意甲作客中下游份子薩斯索羅僅小讓1球，讓球主客和「客勝」當然捧得過。再者拿玻里射手域陀奧森漢在上述6仗...

2023-02-17