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關懷社區 長江集團166公司獲嘉許

2023-02-17 列印
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長江集團成員已連續20年成為最多成員公司，獲社會服務聯會頒發「商界展關懷」標誌。今年集團旗下合共166間成員公司獲得此項殊榮。

當中20間公司獲頒最高嘉許類別的「二十年Plus商界展關懷」標誌。長江集團在「商界展關懷」的三大評審範疇，包括關懷社區、關懷員工及關懷環境，均展示良好企業公民責任。
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