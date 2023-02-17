﻿都大6自資新課程航空管理學額20個﻿

■隨着旅遊業逐漸復常，都大下學年新推「航空服務管理榮譽工商管理學士」課程。

香港都會大學在2023學年，有6個課程具有新元素，其中全新課程有「航空服務管理榮譽工商管理學士」、「人力資源管理學榮譽工商管理學士」和「市場學榮譽工商管理學士」。其餘兩個課程，則涉及課程重組，分別為「社會科學榮譽學士」及「心理學榮譽社會科學學士」；至於「醫療化驗科學榮譽理學士」，則同時被納入為SSSDP課程。採訪：《星島日報》教育組圖：受訪者提供、星島圖片庫在大學聯招申請中，同學除了可揀選8所教資會資助大學的學士學位課程外，亦可揀選香港都會大學的自資學士學位課程，以及「指定專業/界別課程資助計劃」（SSSDP）課程，其中都大在2023學年，有6個新課程，當中包括全新開辦或重組的課程，值得留意。航空免面試可實習香港都會大學教務處入學組（本科生課程）學務經理陳詩雅表示，在6個新課程中，「航空服務管理榮譽工商管理學士」是全新課程，為有意投身航空業的學生而設。課程除教授理論知識、專業技能外，還有實習機會。「隨着旅遊業逐步復常，加上興建『第三跑』，又有新航廈等等，所以未來對相關人才的需求也很大。」該課程跟香港國際航空學院合作，首年學額只有20個，毋須面試。另外，「人力資源管理學榮譽工商管理學士」和「市場學榮譽工商管理學士」都屬工商管理學士課程，前者將深入闡述有關人力資源管理的理論，讓學生學習專門的知識和理論，有助日後投身人力資源管理的行業；後者則來自「環球商業及市場學榮譽工商管理學士」，由學院將它分拆為新課程。翌年選擇主修學科至於重組的課程，就包括「社會科學榮譽學士」及「心理學榮譽社會科學學士」。陳詩雅表示，兩課程均屬大類收生，由數個課程組合而成，學生在第二年才須選擇主修學科。其中「社會科學榮譽學士」可揀選的主修有5科，分別為「高齡社會與服務研究」、「應用經濟學」、「應用社會研究」、「全球與中國研究」，以及「政治及公共行政」。「心理學榮譽社會科學學士」由人文社會科學院主辦，可揀選的主修科則有「心理學」和「輔導心理學」。陳詩雅表示，心理學課程向來受學生歡迎，而新課程加入輔導心理學為主修科，可讓同學有多一個選擇。在「指定專業/界別課程資助計劃」課程方面，香港都會大學下學年新增4個SSSDP課程，包括「醫療化驗科學榮譽理學士」、「屋宇設備工程及可持續發展榮譽工學士」、「土木工程榮譽工學士」及「電腦科學榮譽理學士」，當中「醫療化驗科學榮譽理學士」為新開辦課程，培育醫務化驗師，回應社會對醫療專才的殷切需求。