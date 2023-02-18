將軍澳幼園發通告 家長心慌 驚現拐子婆 學童險被拖走

■幼稚園向家長發出特別通告，提醒家長接送孩童時要小心看管。

本港近日接連驚現拐子疑雲，令家長及學校人心惶惶。將軍澳一間幼稚園昨向家長發出特別通告，有家長反映帶同2名幼兒在於港鐵站出閘時，一不留神，其幼子竟被一名陌生中年女子拖走，幸得該家長的同事上前阻止。另有大埔的幼兒學校亦表示，有家長反映有可疑男子在校舍外徘徊，而網上亦屢傳懷疑拐帶個案。有行政會議成員去信警務處處長，要求加強巡邏及留意有關情況。涉事為位於坑口的翠茵小宇宙國際幼兒園暨幼稚園，據通告指，昨日有家長與兩名就讀K3及PN班的幼兒，一同在坑口港鐵站出閘，轉身照顧K3班哥哥出閘後，就驚覺身旁的PN班弟弟不見了。該家長一度在站內尋覓數分鐘，最終由其同事將幼子送回，「據同事所述，事發時看到一名陌生中年女子，正拖着弟弟離開，故上前阻止並帶回弟弟。」大埔另一幼園 神秘男徘徊校方強調，小朋友安全最重要，提醒家長或家傭接送孩童時，要小心看管，切勿放任他們自行走動。校長回應傳媒查詢時表示，校方會與警民關係組反映事件；會加強教導小朋友外出時，要跟緊親人，如有陌生人欲帶走自己就要拒絕。另一間大埔的幼兒學校亦表示，近日有家長反映有一名中年男子在校舍外徘徊，會走近學校窗邊望入校內，並曾試圖打開家長座駕的車門，校方已與警民關係組聯絡，對方承諾加強便裝警員巡查；亦會加強保安，提醒家長密切看管幼兒。網上亦屢傳疑似拐帶事件，有港媽上周發文，指丈夫帶6歲讀小一女兒到華明商場的超級市場；丈夫鎖單車期間，一名女人「搭住我個女書包推佢想帶走佢」，幸得丈夫喝止，女人見事敗後馬上與其男同黨逃去；該港媽提醒其他家長多加留意。行會成員、立法會保安事務委員會主席陳克勤指，近日接獲來自大埔區的家長反映，聲稱於公園或幼稚園附近，有形跡可疑的人士嘗試接觸幼童，亦有幼稚園因而發信呼籲家長要小心。鑑於事件已於網上家長群組廣傳，導致家長人心惶惶，已去信警務處處長，要求警方加強巡邏及留意有關情況，如有需要就應提醒學校及家長加強看管幼童，一旦發現形跡可疑人士的行蹤要報告警方。警方表示，已主動向學校了解，會加強巡邏，亦會主動調查網上相關帖文。