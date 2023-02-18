據知，死者Gregory曾於澳門唯一的米芝蓮名店工作，來港已近20年。Gregory在香港經營3間法國菜餐廳，其中上環的BOUILLON，深受法國駐港澳總領事喜愛；而位於銅鑼灣、以Crêpe薄餅為主題的Fleur de Sel，大獲好評。BOUILLON昨未有開門，門外貼有一張黑色通告，內容指餐廳會暫停營業，至於餐廳職員則在內打點，面露哀傷。Gregory經營的法國菜餐廳RACINES亦在IG發文，指為悼念Gregory的離世，將暫停營業。
法籍鐵騎士撞路壆不治 為3餐廳老闆
據知，死者Gregory曾於澳門唯一的米芝蓮名店工作，來港已近20年。Gregory在香港經營3間法國菜餐廳，其中上環的BOUILLON，深受法國駐港澳總領事喜愛；而位於銅鑼灣、以Crêpe薄餅為主題的Fleur de Sel，大獲好評。BOUILLON昨未有開門，門外貼有一張黑色通告，內容指餐廳會暫停營業，至於餐廳職員則在內打點，面露哀傷。Gregory經營的法國菜餐廳RACINES亦在IG發文，指為悼念Gregory的離世，將暫停營業。
將軍澳幼園發通告 家長心慌 驚現拐子婆 學童險被拖走
本港近日接連驚現拐子疑雲，令家長及學校人心惶惶。將軍澳一間幼稚園昨向家長發出特別通告，有家長反映帶同2名幼兒在於港鐵站出閘時，一不留神，其幼子竟被一名陌生中年女子拖走，幸得該家長的同事上前阻止。另有大...
2023-02-18
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外交部批美邊溝通邊激化矛盾 拜登： 不就擊落中國氣球致歉
美國日前擊落中國高空氣球及另外三個不明飛行物體，美國總統拜登昨就事件發表講話，強調不會就擊落氣球向中方道歉，但希望與中國國家主席習近平通話。在北京，外交部批評，美方不能一邊要溝通對話，一邊激化矛盾升級...
2023-02-18
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專欄作家與人工智能對話
被AI瘋狂示愛感不安微軟將ChatGPT人工智能聊天機械人，整合到搜尋器的新版AI Bing，《紐約時報》科技專欄作家羅斯近日試用Bing的聊天功能，但對話兩小時後深感不安，徹夜難眠。羅斯透露，AI對...
2023-02-18
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KOKO ROSSO低開搶攻 554.5萬入場
一手氣氛熾熱，新盤陸續登場。會德豐旗下的藍田KOKO ROSSO於日前推出首價單，涉88伙，涵蓋1房及2房戶，設最高12%折扣，折實入場價由554.5萬起，全數1房折實更低於「6球」，料最快月底開售。...
2023-02-18
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恒指累跌471點 領展挫15%最傷
1月美國生產物價指數（PPI）高於市場預期，令聯儲局加息壓力加重，隔晚美股受壓。港股昨日隨外圍輕微低開29點，報20958點，早段一度轉升，惟升勢未能持續，午後跌幅更不斷擴大，尾市輕微反彈。恒指最終以...
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紐尼斯集氣 沙拿助解鎖 捕雀獲「利」
利物浦前鋒達雲紐尼斯近期改踢左翼後，表現雖有所好轉，但仍未重拾射門鞋，令英超名宿伊恩胡禮慨歎此子除了入球外的能力都很出色。幸而紅軍老大哥穆罕默德沙拿日前坦言自己熟悉紐尼斯的踢法和走位，故今晚英超作客近況一般的紐卡素，沙拿勢助紐尼斯打開入球之鎖，率紅軍直取客勝。（Now611、621台周日凌晨1:30直播）今季達雲紐尼斯加盟利物浦後，表現一直未如理想，門前把握力更招人詬病。他今季各賽事19次擔任前鋒交出7個入球和2次助攻，表現未算突出，不過他近期改踢左翼交出3個入球和2次助攻，效率已提升不少。名宿伊恩胡禮直言對紐尼斯的表現慨歎道：「他不但能助攻，且在高速的壓迫下，仍能做出難以...
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演戲半世紀 背劇本一定要寫一次 黃淑儀唔知有讀寫障礙：以為自己蠢記性差
73歲的黃淑儀（Gigi），由19歲拍第1套劇集《夢斷情天》出道，入行超過半世紀，雖然Gigi姐近年主持烹飪節目較多，但對於演藝工作仍有追求，為挑戰自己去年9月參演音樂劇《伴我同行》，演出大獲好評。G...
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李純恩 - 輕鬆就正常了｜好好過日子
一通關，新加坡有朋友來，上海有朋友來，日本有朋友來，相約見面，忙得不得了。這倒也不是說疫情結束病毒消失了，而是大勢所趨，形勢明朗，人的心都放鬆下來。人的心一鬆，許多本來看似嚴重的問題，卻原來都不是問題...
2023-02-18
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姚本輝 三W精采封王
昨晚谷戰的練馬師王和騎師王都競爭激烈，雙雙鬥到尾場才分出勝負。結果憑「鑽飾翱翔」、「精彩生活」和「觔斗雲」三W的姚本輝封王，沈集成則憑「育成精彩」和「想見你」起孖；而後駒騎者周俊樂另贏「小霸王」，捧走...
2023-02-16
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