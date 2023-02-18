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法籍鐵騎士撞路壆不治 為3餐廳老闆

2023-02-18 列印
■Gregory(右)與朋友經營法國菜餐廳。
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香港仔昨凌晨發生致命交通意外，43歲法籍鐵騎士撞路壆傷重不治，消息指，死者為3間法國菜餐廳的東主。

據知，死者Gregory曾於澳門唯一的米芝蓮名店工作，來港已近20年。Gregory在香港經營3間法國菜餐廳，其中上環的BOUILLON，深受法國駐港澳總領事喜愛；而位於銅鑼灣、以Crêpe薄餅為主題的Fleur de Sel，大獲好評。BOUILLON昨未有開門，門外貼有一張黑色通告，內容指餐廳會暫停營業，至於餐廳職員則在內打點，面露哀傷。Gregory經營的法國菜餐廳RACINES亦在IG發文，指為悼念Gregory的離世，將暫停營業。
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