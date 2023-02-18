自通關後，上水區的水貨活動趨升，引起居民關注和不滿。卓永興指，在上水站C出口外，食環署完成安裝閉路電視，並展示橫額，警告隨處棄置垃圾者，會被檢控。
另外，香港海關與國家海關總署緝私局和澳門海關，昨於香港海關總部舉行「內地與香港及澳門海關打擊走私高層會議」，3方亦非常關注3地全面通關後，可能轉趨活躍的水貨活動，同意積極商討打擊水貨活動的整體策略及行動部署。
本港近日接連驚現拐子疑雲，令家長及學校人心惶惶。將軍澳一間幼稚園昨向家長發出特別通告，有家長反映帶同2名幼兒在於港鐵站出閘時，一不留神，其幼子竟被一名陌生中年女子拖走，幸得該家長的同事上前阻止。另有大...
2023-02-18
美國日前擊落中國高空氣球及另外三個不明飛行物體，美國總統拜登昨就事件發表講話，強調不會就擊落氣球向中方道歉，但希望與中國國家主席習近平通話。在北京，外交部批評，美方不能一邊要溝通對話，一邊激化矛盾升級...
2023-02-18
被AI瘋狂示愛感不安微軟將ChatGPT人工智能聊天機械人，整合到搜尋器的新版AI Bing，《紐約時報》科技專欄作家羅斯近日試用Bing的聊天功能，但對話兩小時後深感不安，徹夜難眠。羅斯透露，AI對...
2023-02-18
一手氣氛熾熱，新盤陸續登場。會德豐旗下的藍田KOKO ROSSO於日前推出首價單，涉88伙，涵蓋1房及2房戶，設最高12%折扣，折實入場價由554.5萬起，全數1房折實更低於「6球」，料最快月底開售。...
2023-02-18
1月美國生產物價指數（PPI）高於市場預期，令聯儲局加息壓力加重，隔晚美股受壓。港股昨日隨外圍輕微低開29點，報20958點，早段一度轉升，惟升勢未能持續，午後跌幅更不斷擴大，尾市輕微反彈。恒指最終以...
2023-02-18
利物浦前鋒達雲紐尼斯近期改踢左翼後，表現雖有所好轉，但仍未重拾射門鞋，令英超名宿伊恩胡禮慨歎此子除了入球外的能力都很出色。幸而紅軍老大哥穆罕默德沙拿日前坦言自己熟悉紐尼斯的踢法和走位，故今晚英超作客近...
2023-02-18
73歲的黃淑儀（Gigi），由19歲拍第1套劇集《夢斷情天》出道，入行超過半世紀，雖然Gigi姐近年主持烹飪節目較多，但對於演藝工作仍有追求，為挑戰自己去年9月參演音樂劇《伴我同行》，演出大獲好評。G...
2023-02-18
一通關，新加坡有朋友來，上海有朋友來，日本有朋友來，相約見面，忙得不得了。這倒也不是說疫情結束病毒消失了，而是大勢所趨，形勢明朗，人的心都放鬆下來。人的心一鬆，許多本來看似嚴重的問題，卻原來都不是問題...
2023-02-18
昨晚谷戰的練馬師王和騎師王都競爭激烈，雙雙鬥到尾場才分出勝負。結果憑「鑽飾翱翔」、「精彩生活」和「觔斗雲」三W的姚本輝封王，沈集成則憑「育成精彩」和「想見你」起孖；而後駒騎者周俊樂另贏「小霸王」，捧走...
2023-02-16