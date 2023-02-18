上水水貨黑點 裝「天眼」監察環境

政府指執法部門採取措施，打擊水貨活動情況，政務司副司長卓永興昨在社交網站發文指，上周五主持跨部門會議後，食環署已在港鐵上水站外完成安裝閉路電視，全天候監察環境衞生情況，以便部門部署執法。



自通關後，上水區的水貨活動趨升，引起居民關注和不滿。卓永興指，在上水站C出口外，食環署完成安裝閉路電視，並展示橫額，警告隨處棄置垃圾者，會被檢控。



​另外，香港海關與國家海關總署緝私局和澳門海關，昨於香港海關總部舉行「內地與香港及澳門海關打擊走私高層會議」，3方亦非常關注3地全面通關後，可能轉趨活躍的水貨活動，同意積極商討打擊水貨活動的整體策略及行動部署。