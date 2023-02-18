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立會午宴復辦近200人出席

2023-02-18 列印
■立法會疫情後首辦新春午宴，近200人出席，是人數最多的一次宴會。
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立法會新春午宴因疫情停辦3年，昨在宴會廳復辦，行政長官李家超等逾90名官員出席，連同全體立法會議員，有近200人在場，是人數最多的一次宴會。

立法會主席梁君彥透露，正「密謀」立法會與李家超，以及官員一同出訪大灣區，強調行政立法機關的緊密交流，只會有增無減。李家超亦指，很高興與眾人一同創造歷史。此外，根據現場餐牌，今次立法會安排港麗酒店中菜到會，前菜包括海蜇絲、蒜泥白肉卷及上海烤麩；主菜有海鮮焗釀牛油果、玉環瑤柱甫、清蒸花尾龍躉等。
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