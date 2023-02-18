「反洗黑錢月」拘633人涉78億

警方財富情報及調查科由今年1月初至今，推出「反洗黑錢月」，共拘捕633人，金額涉及78億元，成功凍結1.16億元資產。



警方表示，代號「雋語」反洗黑錢執法行動，在全港多處搜查，拘捕633人涉嫌干犯洗黑錢罪行，被捕者大部份為借出傀儡戶口供犯罪集團使用的人，其中最年長為一名78歲退休婦人。警方更揭發有非華裔集團，向外傭收賣銀行或儲值支付工具戶口，清洗高達3500萬元犯罪得益，警方拘捕18人。警方又發現澳洲犯罪集團，來港清洗55億犯毒及非法賭博得益。



除了執法行動，警方亦有加強宣傳，教育巿民「唔租、唔借、唔賣」持有戶口。