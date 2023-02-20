■經常有人將雪糕筒，放在長寧街的馬路上佔路。

■林博指長寧街和下鄉道，店舖霸佔馬路情況一向嚴重。

在土瓜灣上鄉道跟落山道之間的一段長寧街，兩旁都是維修車房和汽車美容店舖。住在附近的阿添稱，馬路兩旁設錶位，但長期被人霸佔方便工作，街坊沒機會使用，「就算沒有車，有人會用膠櫈或唧車霸住錶位。他們多數不入錶，警察抄牌時才會入，很離譜。」阿添說，試過有街坊泊到錶位，竟惹來麻煩，「有人刻意將架車泊在旁邊，又沒留下電話，個街坊想開車走都走不到，分明被人玩。」街坊泊錶位被整蠱阿添指，咪錶位先到先得，無可厚非，但實情是兩旁行車線長期被人霸佔，「基本上錶位旁邊的行車線，長期都會泊滿車，即使有車駛走，都會有人立即用雪糕筒或膠櫈霸住個位，好像覺得條馬路是他們似的，公器私用。」他說，這種行為對居民造成極大影響，「原本條馬路很寬闊，但兩邊雙重泊車之後，兩條行車線就變成一條，經常造成交通擠塞。條路窄了不但對駕駛者構成危險，連街坊過馬路都比較麻煩。」他希望有關部門能夠改善現在的情況。隔鄰的下鄉道，霸路情況亦嚴重。這段路沒有車房，但多間售賣蔬菜水果店舖將發泡膠或膠籃等雜物擺在行車馬路上。阿添指，店舖這樣做明顯是想方便做生意，「蔬果店經常都要落貨補給，所以用雜物霸位，方便貨車來到就有位停泊，這樣就可以盡快落貨。」他說，區內有很多長者，他們行過對面後要繞過雜物才能上回行人路，這條路的車開得很快，有時險象環生。「警員一來立即駛走」九龍城區居民聯會總幹事林博指，這兩條街霸佔行車路面情況一直嚴重，「對居民當然有影響，先說車房街，剩下一條行車線會造成塞車，小巴上落客時，後面的車不耐煩經常會響鞍，不時有樓上街坊投訴，說受到噪音滋擾。」林說，經常會有警員到場執法，但作用不大，「警員一來到，有人會立即駛走違泊車輛。建議警方仿效內地智能抄牌做法，在警車上拍下涉違泊車牌。另外，我們不時向車房派傳單，希望能減少霸佔路面情況。」至於蔬果檔那邊，林博說曾因馬路上擺了雜物，影響路人視線而造成交通意外，「街坊對這些情況都很厭惡，都有向區議會反映問題，希望這些店舖可以自律。」警方回覆稱，九龍城警區與相關部門一直維持緊密合作，以完善區內街道管理及保障道路使用者的安全。去年警方與相關部門於上鄉道、落山道和下鄉道一帶附近共採取102次聯合行動，其間就交通違例事項共發出1943張定額罰款通知書。警方會繼續為相關政府部門提供協助，定期參與跨部門聯合行動，以打擊雜物阻街的情況。而食環署過去兩年在上述範圍，就店舖在公眾地方造成阻礙和潔淨罪行，共發出377張定額罰款通知書、5張傳票及作出1次拘控。