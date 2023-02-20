5口岸校巴2．22復運 接跨境童上學

跨境幼稚園生及小學生由本周三（22日）起恢復面授課堂，當日起學童可以乘搭跨境保母車或直通巴士回校上課。有北區小學校長指出，保母車已經復運，但司機在新冠疫情期間流失嚴重，預計車輛數量只得疫前約7至8成；為了支援部份未能及時回港上課的學生，學校會繼續以網課形式授課。



教育局早前先安排跨境中學生2月8日起全面復課，到2月22日起擴展至小學、幼稚園及特殊學校學生。屆時17間跨境校巴營辦商會在5個口岸全面恢復運作，包括深圳灣、落馬洲（皇崗）、文錦渡、香園圍及港珠澳大橋（香港口岸）。港府會在文錦渡、落馬洲（皇崗）管制站及港珠澳大橋香港口岸為獲發特別配額的跨境校巴所接載的跨境學童提供「免下車過關檢查」服務。至於8間本地校巴營辦商亦會在落馬洲支線（福田）及羅湖口岸恢復營運，所有在上述兩個口岸乘搭本地校巴的跨境學童，必須持有有效的禁區許可證。

幼園小學生復面授課



上水鳳溪第一小學校長朱偉林向本報表示，該校約有160名學生申報乘搭跨境校巴，校方到時會派出2名老師，分別到羅湖及落馬洲兩個口岸迎接學生。他提到跨境保母車及巴士在疫情期間停止服務，即使巴士公司為其車輛完成維修及續牌，不少司機亦已轉行或年齡不適宜再駕駛，在司機嚴重缺乏的情況下，料校巴復運後的數量約為疫前7至8成。



朱校長指，有學校仍接獲跨境家長反映子女的回港證未辦妥，恐未能及時回港上課，如以其校為例，其中2班、共約52人的小一、二班別，目前僅有12人回港上課，故校方會繼續採用「雙軌」教學模式，即面授課及網課同步進行。他說，部份家長始終擔心校巴復辦後的運作，故會再觀望情況後才讓子女回港上課，故「雙軌」教學至少會沿用至三月初左右。