吳秋北促柴灣簡約公屋盡快開工

在土瓜灣上鄉道跟落山道之間的一段長寧街，兩旁都是維修車房和汽車美容店舖。住在附近的阿添稱，馬路兩旁設錶位，但長期被人霸佔方便工作，街坊沒機會使用，「就算沒有車，有人會用膠櫈或唧車霸住錶位。他們多數不入...

2023-02-20