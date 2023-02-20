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吳秋北促柴灣簡約公屋盡快開工

2023-02-20 列印
■（左起）郭偉強，吳秋北對簡約公屋提出意見。
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政府計劃在5年內興建3萬伙簡約公屋，其中一幅用地位於柴灣。工聯會會長吳秋北敦促當局盡快開展該處工程，並主動解說，釋除市民的疑慮。

吳秋北指，柴灣用地屬次輪項目，他留意到港島區較多劏房戶，尤其是北角，租金較其他區高，認為政府應盡快開展工程，並多作解說，解決好柴灣的交通配套安排。他認為，當局有必要壓縮落成時間，以加快幫助被迫留在不適切居所的基層人士，改善其生活環境和質素，令市民更感幸福。
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