甯漢豪：擬增建堅尼地城行人板道

堅尼地城新海旁一向是市民和遊客觀賞日落的熱點，但新海旁並無行人路，車來車往，人們站在海岸圍欄邊，經常險象環生。

發展局局長甯漢豪表示，當局有意在該處海旁增設行人板道。由於或涉及小型填海，甯漢豪透露，正考慮檢討《保護海港條例》，一方面保持現行法例下在維港範圍不填海造地的精神，另一方面讓市民享受海港相關的設施，例如登岸堤階、碼頭、行人板道等，當局屬意「拆牆鬆綁」，在法例上引入一比較簡單的機制去處理，當局稍後會把建議提交海濱事務委員會及立法會發展事務委員會，並作公眾諮詢。